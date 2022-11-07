Apple Inc. планирует выпустить в этом году по меньшей мере на 3 миллиона меньше iPhone 14, чем изначально предполагалось, вследствие слабого спроса и продолжительной пандемии COVID-19 в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с подобными планами.

Apple и ее поставщики планируют производство 87 миллионов устройств или менее по сравнению с предыдущей целью в 90 миллионов единиц.

Сокращение, прежде всего, связано со слабым спросом на модели iPhone 14 и 14 Plus, которые являются более дешевыми предложениями компании по сравнению с линейкой Pro. помимо слабого спроса компания также сталкивается с проблемами с поставками в Чжэнчжоу (Китай), где находится основной сборочный завод iPhone, и ныне находящийся под недельным локдауном через Covid-19.

Согласно анализу аналитиков Jefferies, продажи iPhone 14 и Plus быстро упали после их выпуска. Компания ранее упразднила планы по увеличению производства своих новых iPhone в этом году после того, как ожидаемый всплеск спроса не оправдался.

Apple заявляет, что спрос на ее устройства iPhone 14 Pro и Pro Max остается высоким, хотя производство этих телефонов будет сокращено из-за локдауна в Чжэнчжоу.

Напомним, американская компания Apple заявила, что будет производить свой новейший iPhone 14 в Индии, поскольку технологический гигант переносит часть своего производства из Китая.