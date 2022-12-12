После освобождения Херсона в Николаев начали возвращаться многие малые предприятия, однако крупный бизнес пока не спешит восстанавливать мощности в регионе.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в медиацентре «Украина – Укринформ», пишут «НикВести».

— Мелкий бизнес возвращается, потому что люди нуждаются в услугах. Что касается крупных предприятий и предприятий, которые были релоцированы, то сейчас еще нет, потому что угроза существует. И Николаев все же имеет статус прифронтового города. Думаю, для бизнеса сейчас сложно возвращаться сюда, – сказал Виталий Ким.

Глава ОВА надеется, что в скором времени государство начнет помогать и будет давать заказы николаевским предприятиям, чтобы те возобновляли работу в регионе.

Ранее Виталий Ким призвал бизнес возвращаться в Николаев для возобновления региона.