Представители бизнеса из Николаевской области призывают возвращаться в регион. В частности, речь идет о строительных компаниях.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

— После дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос обновления николаевских портов, потому что это важно. Но вообще, сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя ставлю задачу – восстановление региона, – говорит Виталий Ким.

При этом глава ОВА добавил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы. В частности, дорожники приступили к ремонту дорог.

— Я приглашаю строителей, строительных компаний, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и восстанавливать наш регион, – добавил он.

Напомним, российские войска, вероятно, теперь не могут обстреливать Николаев из С-300, ведь они отошли далеко за Днепр, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким в эфире телемарафона.

Также сообщалось, что полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра, освобождение Херсона и Снегиревки положительно повлияет на жизнь Николаева.