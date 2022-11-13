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Представители бизнеса из Николаевской области призывают возвращаться в регион. В частности, речь идет о строительных компаниях.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.
— После дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос обновления николаевских портов, потому что это важно. Но вообще, сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя ставлю задачу – восстановление региона, – говорит Виталий Ким.
При этом глава ОВА добавил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы. В частности, дорожники приступили к ремонту дорог.
— Я приглашаю строителей, строительных компаний, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и восстанавливать наш регион, – добавил он.
Напомним, российские войска, вероятно, теперь не могут обстреливать Николаев из С-300, ведь они отошли далеко за Днепр, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким в эфире телемарафона.
Также сообщалось, что полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра, освобождение Херсона и Снегиревки положительно повлияет на жизнь Николаева.
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Представители бизнеса из Николаевской области призывают возвращаться в регион. В частности, речь идет о строительных компаниях.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.
— После дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос обновления николаевских портов, потому что это важно. Но вообще, сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя ставлю задачу – восстановление региона, – говорит Виталий Ким.
При этом глава ОВА добавил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы. В частности, дорожники приступили к ремонту дорог.
— Я приглашаю строителей, строительных компаний, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и восстанавливать наш регион, – добавил он.
Напомним, российские войска, вероятно, теперь не могут обстреливать Николаев из С-300, ведь они отошли далеко за Днепр, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким в эфире телемарафона.
Также сообщалось, что полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра, освобождение Херсона и Снегиревки положительно повлияет на жизнь Николаева.