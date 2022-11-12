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Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра, освобождение Херсона и Снегиревки положительно повлияет на жизнь Николаева.
Об этом Роман Костенко рассказал в интервью на Радио НВ.
При этом он не исключает, что город будет попадать под российские обстрелы, но их интенсивность значительно уменьшится, что позволит Николаеву жить более-менее нормальной жизнью.
— В историческом масштабе и в масштабе нашей страны мы сделали стратегический шаг — мы спасли юг. Пока противник находился на правом берегу, изначально у них были возможности наступать дальше, отрезать нас от Черного моря, вклиниться в Европу. У них было такое желание – стратегически забрать у нас юг, оставить Украину неморским государством. Тем, что мы выбили противника за Днепр, по факту уже закрепили Украину в том статусе морского государства, обезопасили наш юг. Для развития нас как государства это очень важно. Это одна из важнейших побед, я считаю, что будут в этой войне. Относительно Николаева. У них возможности обстрелов еще будут, потому что ракеты Калибр улетают на достаточно большое расстояние. Но да, они уже меньше могут поражать Николаев. Думаю, что Николаев в ближайшее время заживет более-менее нормальной жизнью, – сказал Роман Костенко.
Как известно, почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов. До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы, которая входит в состав Николаевской и Херсонской областей, но в командовании «Юг» говорят, что украинские защитники продолжают продвигать врага.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что Российская Федерация может усилить интенсивность обстрелов города из-за успехов украинской армии на юге.
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Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра, освобождение Херсона и Снегиревки положительно повлияет на жизнь Николаева.
Об этом Роман Костенко рассказал в интервью на Радио НВ.
При этом он не исключает, что город будет попадать под российские обстрелы, но их интенсивность значительно уменьшится, что позволит Николаеву жить более-менее нормальной жизнью.
— В историческом масштабе и в масштабе нашей страны мы сделали стратегический шаг — мы спасли юг. Пока противник находился на правом берегу, изначально у них были возможности наступать дальше, отрезать нас от Черного моря, вклиниться в Европу. У них было такое желание – стратегически забрать у нас юг, оставить Украину неморским государством. Тем, что мы выбили противника за Днепр, по факту уже закрепили Украину в том статусе морского государства, обезопасили наш юг. Для развития нас как государства это очень важно. Это одна из важнейших побед, я считаю, что будут в этой войне. Относительно Николаева. У них возможности обстрелов еще будут, потому что ракеты Калибр улетают на достаточно большое расстояние. Но да, они уже меньше могут поражать Николаев. Думаю, что Николаев в ближайшее время заживет более-менее нормальной жизнью, – сказал Роман Костенко.
Как известно, почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов. До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы, которая входит в состав Николаевской и Херсонской областей, но в командовании «Юг» говорят, что украинские защитники продолжают продвигать врага.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что Российская Федерация может усилить интенсивность обстрелов города из-за успехов украинской армии на юге.