Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что Российская Федерация может усилить интенсивность обстрелов города из-за успехов украинской армии на юге.

Об этом Александр Сенкевич сказал в комментарии AP.

— Чем больше успехов добивается украинская армия, тем Россия снижает планку терроризма, – сказал он.

Александр Сенкевич отметил, что ракеты С-300, выпущенные из Херсонской области, могут достичь Николаева за одну минуту. Около 149 мирных жителей были убиты и 700 человек получили тяжелые ранения в городе с начала вторжения.

Как известно, 11 ноября русская армия обстреляла Николаев. В результате попадания в пятиэтажный жилой дом произошло разрушение с 5 по 1 этаж. Пока известно о семи погибших в результате обстрела.

В то же время, в последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.

Сейчас Николаевская область уволена практически полностью. Оккупированной остается Кинбурнская коса.

Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушение дамбы в Новой Каховке, а также переправы и мосты на Херсонщине.