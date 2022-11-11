Ночью 11 ноября русские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. Пока известно о двух погибших и двух раненых людях.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Разрушение с пятого по первый этаж. Проводятся поисково-спасательные работы, от ГСЧС привлечены 68 спасателей и 13 единиц техники.

Напомним, в октябре россияне ночью попали в пятиэтажку в Николаеве - люди оказались под завалами.