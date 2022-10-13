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После часа ночи, 13 октября, Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом.
Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
С ночи на месте работают спасатели и медики. Идет поисковая операция. Сколько человек оказались под завалами, а также количество жертв и пострадавших пока неизвестно.
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
Напомним, ночью, 12 октября, около 00:30, враг обстрелял окрестности города без жертв и пострадавших. Разрушений также было не зафиксировано.
После часа ночи, 13 октября, Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом.
Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
С ночи на месте работают спасатели и медики. Идет поисковая операция. Сколько человек оказались под завалами, а также количество жертв и пострадавших пока неизвестно.
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
Напомним, ночью, 12 октября, около 00:30, враг обстрелял окрестности города без жертв и пострадавших. Разрушений также было не зафиксировано.