После часа ночи, 13 октября, Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом.

Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

С ночи на месте работают спасатели и медики. Идет поисковая операция. Сколько человек оказались под завалами, а также количество жертв и пострадавших пока неизвестно.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Напомним, ночью, 12 октября, около 00:30, враг обстрелял окрестности города без жертв и пострадавших. Разрушений также было не зафиксировано.