Ночью, 12 октября, около 00:30 враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших.

Разрушения не зафиксированы, сообщили в Николаевской ОВА.

Также отмечается, что вчера, 11 октября, в 9:35, с 12:55 по 13:20 враг неоднократно наносил удары РСЗО по Первомайской громаде. Попадания были по объекту гражданской инфраструктуры и за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Утром, 12 октября, после 6 часов враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате в одном из населенных пунктов разрушены более 15 жилых домов. Также отсутствует свет, вода и газоснабжение. Без жертв и пострадавших.

Сегодня, 12 октября, в 00:00, 02:00 и 04:30 обстрелов подверглась Широковская громада. Попадания зафиксированы по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших нет.