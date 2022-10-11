Во вторник, 11 октября, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, ранены.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, войска РФ с помощью РСЗО и артиллерии обстреляли город Орехов и поселок Степногорск.

— В результате жестоких обстрелов погибли семь человек и еще столько же травмированы. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов, – рассказал он.

Напомним, 11 октября утром российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.