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Около 6 утра 11 октября Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По словам Александра Старуха, россияне попали в объекты инфраструктуры.
«Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется», — пишет глава ОВА.
В общем россияне выпустили по городу 12 ракет С-300. Две из них попали в автосалон. Один человек погиб. На месте возник пожар, его уже ликвидировали. Остальные две ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.
Также известно о повреждениях жилых домов.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация утром 11 октября атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.
Около 6 утра 11 октября Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По словам Александра Старуха, россияне попали в объекты инфраструктуры.
«Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется», — пишет глава ОВА.
В общем россияне выпустили по городу 12 ракет С-300. Две из них попали в автосалон. Один человек погиб. На месте возник пожар, его уже ликвидировали. Остальные две ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.
Также известно о повреждениях жилых домов.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация утром 11 октября атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.