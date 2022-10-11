Около 6 утра 11 октября Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По словам Александра Старуха, россияне попали в объекты инфраструктуры.

«Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется», — пишет глава ОВА.

В общем россияне выпустили по городу 12 ракет С-300. Две из них попали в автосалон. Один человек погиб. На месте возник пожар, его уже ликвидировали. Остальные две ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.

Также известно о повреждениях жилых домов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация утром 11 октября атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.