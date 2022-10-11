Ладыжинская ТЭС

Российская Федерация утром 11 октября атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Подробности пока не уточняются.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

«Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе «Shahed-136». Все службы работают», – написал он.

Также глава ОВА призывает горожан соблюдать все меры безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.