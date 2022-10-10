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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в первой половине дня 10 октября.
«Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же имеем в недостаточном количестве», — написал он
Он отметил, что противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.
Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и украинские зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов, подчеркнул он.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в первой половине дня 10 октября.
«Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же имеем в недостаточном количестве», — написал он
Он отметил, что противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.
Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и украинские зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов, подчеркнул он.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.