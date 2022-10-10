Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.

Об этом предупредил глава « їУкрэнерго» Владимир Кудрицкий во время эфира телемарафона.

— Сегодня и, возможно, в последующие несколько дней все же понадобится дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, работающим 24/7, восстановить электросеть и как можно быстрее обеспечить надежное электроснабжение, — сказал он.

При этом в большинстве регионов энергоснабжение происходит в нормальном режиме.

— Сказать что наша инфраструктура оказалась хрупкой мы не можем, но там, где разрушения самые большие, нужно немного больше времени для того, чтобы восстановить для наших потребителей энергоснабжение. География этих обстрелов была достаточно широкой, фактически во всех регионах во всех уголках Украины потребители могли испытать определенные проблемы. Но мы ожидаем, что в ближайшие часы, в ближайшие дни мы сможем возобновить энергоснабжение для всех наших потребителей, — дополнил Владимир Кудрицкий.

Как указывали в Кабмине, пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.