Работа пострадавшей от ракетных ударов россиян энергетической инфраструктуры будет возобновлена в понедельник-вторник.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение возбуждено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением. Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов. По предварительной информации большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра, – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, энергоснабжение уже возобновлено в Сумах, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

— Обращаюсь ко всем украинцам с чрезвычайно важной просьбой: ограничит потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, на эти несколько дней, пока идет восстановление и ремонтные работы. По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру, — написал глава правительства.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить использование электроэнергии сегодня вечером с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также обратился к жителям области, призвав их ограничить использование электричества вечером.

Утром 10 октября российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины 80 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 45 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе «Shahed-136».

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.