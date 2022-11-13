Российские войска, по всей вероятности, теперь не могут обстреливать Николаев из С-300, ведь они отошли далеко за Днепр.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

— Безусловно, потому, что российские войска отошли, но не только за Днепр, а еще дальше, потому что они боятся HIMARS Вооруженных сил Украины, вероятность того, что мы будем атакованы ракетами С-300, существенно уменьшилась. Потому я считаю, что в ближайшее время Николаевская область будет спать спокойно. Будем для этого и дальше работать с партизанами и херсонскими группировками. Потому что юг и Николаев продвигается вперед, – говорит Виталий Ким.

Напомним, полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра, освобождение Херсона и Снегиревки положительно повлияет на жизнь Николаева.