В британском правительстве непублично считают, что страна не готова к потенциально катастрофическим последствиям, которые могут привести к экономике в результате вторжения Китая на Тайвань – речь идет о разрушении цепей поставки и дефицита важных товаров.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

«Если масштабировать до любого ухудшения отношений с Китаем, то нет ни одной организации, чьи цепи поставок не испытали бы значительного или катастрофического влияния, если речь идет о санкциях и трудностях в торговле», – рассказал источник в британском правительстве.

Собеседник The Times пояснил, что в случае вторжения Китая на Тайвань Запад неизбежно наложит на Пекин жесткие санкции, а торговля с островом будет сведена на нет. При этом западные страны критически зависимы от производимых на Тайване полупроводников и микросхем.

Кроме того, торговые отношения Китая и Великобритании продолжают развиваться: британский импорт из Китая в 2021 году составил 63,6 млрд фунтов стерлингов, или 13,3% всех импортируемых в Британию товаров.

«Своевременность – это совершенно отличный показатель экономической эффективности, но во времена кризиса устойчивость имеет гораздо большее значение. Компании должны заранее думать о своих цепочках поставок», – предостерег другой собеседник The Times в правительстве Британии.

Об обсуждении в британском правительстве стало известно на фоне того, как Китай усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань с целью отстаивания своих претензий на суверенитет, в том числе почти ежедневные миссии китайских военно-воздушных сил вблизи острова в течение последних трех лет.

В понедельник власти островной непризнанной страны заявили, что в зону идентификации ее ПВО за сутки зашел семьдесят один самолет и беспилотник военно-воздушных сил Китая, включая рекордное число, включая истребителей.

Напряженность в отношениях между Тайванем и материковым Китаем началась после того, как в августе визит на остров совершила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси – третье по иерархии должностное лицо в Штатах.

Затем Китай объявил о проведении масштабных военных учений вокруг острова, а Тайвань заявил, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут на его территорию.