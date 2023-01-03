Релокировавший бизнес может получить до 30 тысяч евро компенсации за перемещение мощностей в безопасные регионы.

Об этом сообщает Государственная служба занятости Украины.

Отмечается, что украинский малый и средний бизнес, релоцированный в более безопасные регионы Украины, может подать заявки на выплату компенсации за перемещение.

«Размер до 30 тысяч евро на одну компанию. Помощь также включает гранты на общую сумму 2,4 миллиона евро», – говорится в сообщении.

Срок подачи заявок – до 31 января 2023 года. Подать заявку можно по ссылке.

Проект введен при поддержке ЕБРР и финансировании Швейцарии и США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.

После освобождения Херсона в Николаев начали возвращаться многие малые предприятия, однако крупный бизнес пока не спешит восстанавливать мощности в регионе.