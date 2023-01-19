Вино «Reserve Chardonnay Beykush» частной винодельни «Beykush», расположенной вблизи Очакова Николаевской области, получило золотую медаль на престижном дегустационном конкурсе Decanter World Wine Awards 2022. Вино попало в перечень 50 лучших вин мира из более чем 18 000.

Об этом говорится в статье LIGA.net, посвященной винодельне Beykush.

В материале отмечается, что в конце 2021 года виноделы в третий раз заполнили заявку на участие в дегустационном конкурсе Decanter World Wine Awards 2022.

Однако доставить вино на конкурс оказалось непростой задачей: почта не посылает, поскольку Британия уже не часть ЕС, а визу получить очень сложно.

— Так что мы подготовились и вывезли в начале февраля несколько бутылок в Венгрию. А уже оттуда из Decanter Hub их должны были доставить в Лондон, — рассказала исполнительная директор винодельни Светлана Цыбак.

Когда же пришло время – в марте, в венгерском хабе было отказано. К счастью, вскоре удалось найти решение.

Украинский теннисист и основатель Stakhovsky Wines Сергей Стаховский, сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ, уговорил брата прилететь из Лондона в Венгрию за вином Beykush.

— В Украине нет конкуренции между виноделами. Мы все коллеги, друзья, помогаем друг другу и работаем на общее будущее, – объяснила Светлана Цыбак.

Стаховский забрал вино и прямо в чемоданах доставил напиток на конкурс – чем изумил британцев. Те потрясенно снимали на видео украинца с «винными» чемоданами.

— В июне появились результаты конкурса – за вино Reserve Chardonnay Beykush получил золотую медаль (второй в истории украинский производитель с такой наградой, — прим.) и попал в список 50 лучших вин мира из более 18 000 представленных на конкурсе. Судьи также отметили серебром и бронзой еще шесть вин Beykush. Поскольку конкурс «слеп», то это честная заслуга виноделов, объясняет Цыбак, а не политическая поддержка, как сетовали в России, — пишет издание.

Когда выяснилось, что вино Beykush получило высшую награду, телефоны винодельни разрывались от просьб купить бутылочку.

– Но у нас его на тот момент фактически не осталось. За полтора месяца до победы в конкурсе всю партию выкупил японский импортер, – рассказала Светлана Цыбак.

Следует отметить, виноградники и винодельня Beykush расположены вблизи Очакова в 5 км от захваченной оккупантами Кинбурнской косы. Изготовлять вино виноделам приходится с риском для жизни и под звуки регулярных обстрелов.

- Мы расположены так, что видим и слышим почти каждый обстрел, все летает над винодельней и виноградниками, - констатирует Светлана Цыбак.

Как сообщалось, на Кинбурнской косе Силы обороны уничтожили группировку россиян и вражескую технику.