Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы, чтобы побудить другие страны также активнее помогать вооружением.

Об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.

– Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не было никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне, — заявил посол Эстонии Каймо Кууск.

Отмечается, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.

Как известно, правительство Эстонии приняло решение выделить самый большой пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи выстрелов в них.