Правительство Эстонии одобрило в четверг, 19 января, отправку в Украину крупнейшего пакета военной помощи общей стоимостью 113 миллионов евро, в который войдут гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы.

Об этом сообщает ERR.

После отправки в Украину этой партии оружия общий объем военной помощи Киеву со стороны Эстонии вырастет до 370 миллионов евро или чуть больше одного процента годового внутреннего валового продукта Эстонии.

Отмечается, что Эстония передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи выстрелов в них.

— Если рухнет Украина, окажется под угрозой свобода и в другом мире. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, включая Эстонию, – сказала премьер-министр Кая Каллас.

Она отметила, что война России против Украины имеет свою цену – цену, которую жители ЕС платят в евро, а украинцы – своими жизнями.

Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что Киев остро нуждается в тяжелом вооружении.

— Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая готовится восстановить свою военную силу. Самые трудные бои еще впереди, – сказал Певкур, по словам которого для Эстонии важно показать пример и мотивировать тем самым других союзников оказывать помощь Украине.

В правительстве отметили, что военная помощь Киеву не снижает обороноспособность Эстонии и пожертвованные Украине пушки в ближайшее время заменят корейские самоходные артустановки K9. Кроме того, безопасность обеспечивает присутствие союзников, в частности, недавно размещенные здесь американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Отмечается, что ранее Эстония предоставляла Украине, в частности ПТРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухпайки. Совместно с Германией Эстония направила Украине два полевых госпиталя и медицинские принадлежности стоимостью около 15 миллионов евро. Третий полевой госпиталь Эстония пожертвует совместно с Нидерландами и Норвегией, которые выделили 7,8 миллиона евро.

Эстония будет просить компенсацию понесенных расходов из Европейского фонда мира.

Напомним, правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Точного количества там пока не называют.