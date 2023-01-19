Об этом на брифинге сообщил шведский премьер Ульф Кристерссон, пишет Expressen.

Кроме артиллерии, Швеция также передаст Украине свои боевые машины пехоты CV90. Планируется передать 50 таких машин.

Также шведское правительство передаст украинской армии несколько противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В Швеции отмечают, что надеются через несколько месяцев провести обучение украинских военных и подготовить всю технику к передаче.

Archer – шведская 155-мм колесная самоходная артиллерийская установка. Обладает полностью автоматизированной системой зарядки, что делает эту САУ одной из лучших в мире. Она также относительно современна, поскольку ее начали производить только в 2009 году. Однако в Швеции сейчас только 48 таких САУ.

Напомним, что, по данным Британской разведки, Россия, скорее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 «Армата» в Украине в пропагандистских целях.