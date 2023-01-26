В Национальном банке ожидают, что в текущем году экономика вырастет на 0,3%, в 2024 – на 4,1%, а в 2025 году – на 6,4%.

Об этом во время прессбрифинга сказал глава Национального банка Андрей Пышный, сообщает Укринформ.

- Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году на 0,3%, - сказал Андрей Пышный.

Он пояснил, что ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено прежде всего последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения относительно продолжительности сохранения рисков безопасности.

По словам главы Нацбанка, снижение рисков безопасности вместе с возобновлением полноценной работы портов, увеличением урожаев, постепенным восстановлением производственных мощностей, налаживанием логистики и оживлением внутреннего спроса, в том числе благодаря возвращению вынужденных мигрантов, будут способствовать росту экономики в 2024-2025.

- Благодаря всем этим факторам в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%, - сказал глава НБУ.

Он напомнил, что в результате энергетического террора со стороны России спад ВВП Украины в IV квартале 2022 года углубился (до 35% в годовом исчислении).

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины не ожидает стремительное замедление инфляции в условиях войны, а целевого показателя на уровне 5% не удастся достичь еще как минимум два года.