Национальный банк Украины не ожидает стремительное замедление инфляции в условиях войны, а целевого показателя на уровне 5% не удастся достичь еще как минимум два года.

Об этом говорится в сообщении регулятора 8 декабря.

— Инфляция будет снижаться довольно медленно и в 2023–2024 годах будет существенно превышать цель НБУ в 5%. В таких условиях НБУ будет направлять свою политику, прежде всего, на удержание под контролем инфляционных ожиданий и сохранение управляемости инфляционных процессов. Важной предпосылкой стабильного функционирования экономики в условиях войны остается достаточное и ритмичное поступление международного финансирования и сотрудничество с МВФ, – указывают в НБУ.

Регулятор отмечает, что во втором полугодии 2022 года международные партнеры существенно расширили финансовую поддержку Украины, что явилось весомым фактором сохранения макрофинансовой стабильности. Ожидается, что по итогам этого года объемы международной помощи превысят 31 миллиард долларов США.

Международная финансовая помощь, необходимая для финансирования дефицита бюджета и восстановления экономики, будет поступать и в 2023 году. В частности, уже озвучены предварительные договоренности о предоставлении Европейским союзом 18 млрд. евро, а также около 10 млрд. долларов США – Соединенными Штатами Америки. Как и в этом году, ожидается, что значительная часть этих средств будет поступать в виде грантов, что не будет увеличивать долговую нагрузку Украины в послевоенный период.

Напомним, в августе в Украине инфляция достигла около 23% в годовом измерении, а ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировал регулятор.