Управление полиции охраны в Николаевской области приобрело пять кроссоверов Renault за 3,4 млн грн и заказало услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств на 4,8 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Управление полиции охраны в Николаевской области приобрело пять автомобилей Renault Duster стоимостью 697 тысяч 384 гривен каждый. В общей сложности покупка обошлась правоохранителям в 3 миллиона 486 тысяч 920 гривен. Характеристики автомобилей не указаны.

Эта закупка была произведена без использования электронной системы закупок. Автомобили будет поставлять ООО «Моторкар Кропивнтский» Ориентировочное начало проведения процедуры закупки – февраль этого года.

Кроме того, полиция охраны также заказала услуги по ремонту и техническому обслуживанию мототранспортных средств и сопутствующего оборудования на 2023 год.

Данные услуги на год будут стоить 4 миллиона 863 тысячи 112 гривен. Их будет предоставлять ФЛП Мигачев Игорь Леонидович. Как и приобретение автомобилей, процедура проводилась без использования электронной системы закупок.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года областные власти, поздравляя николаевских спасателей с профессиональным праздником, передали им ключи от 10 новых аварийно-спасательных и пожарных автомобилей.