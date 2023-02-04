Apple впервые за три с половиной года продемонстрировала снижение квартальной прибыли после того, как «значительные» перебои в цепочке поставок в Китае привели к задержке поставок iPhone.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Financial Times.

Хуже, чем ожидалось, показатели подчеркнули зависимость Apple от Китая в сфере производства и произошли после того, как поставки iPhone пострадали от вспышки Covid-19 на сборочном узле, которым управляет партнер Foxconn в Чжэнчжоу.

Исполнительный директор компании Тим Кук заявил, что доходы за первые три месяца этого года также не дотянут до прошлогодних, хотя ожидается, что продажи iPhone ускорятся, а это значит, что продажи других продуктов Apple сильно пострадают от низшего спроса.

Общий доход Apple за последний квартал составил 117,2 млрд долларов, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и ниже прогнозов аналитиков на уровне 121,1 млрд долларов. Чистая прибыль в размере 30 миллиардов оказалась на 13,4% ниже, чем в прошлый раз, и также несколько не оправдала ожиданий.

— В общем, мы ожидаем, что наши мартовские показатели прибыли в годовом исчислении будут похожи на декабрьские, — сказал Тим Кук, добавив, что продажи компьютеров Mac и iPad, вероятно, упадут на двузначные цифры, частично из-за «сложной» экономической среды.

Акции Apple упали более чем на 3% на торгах.

Падение доходов Apple произошло на фоне того, что Amazon и Alphabet указали на дальнейшее ослабление некоторых из их ключевых рынков в последнем квартале.

«Взятые вместе, отчеты о доходах трех крупнейших мировых компаний стали нотой осторожности для инвесторов на следующий день после того, как лучшие, чем ожидалось, результаты владельца Facebook, компании Meta, способствовали резкому росту акций технологических компаний. Рост доходов замедлился, а прибыль Amazon Web Services, крупнейшей компании в области электронной коммерции, остановилась, поскольку крупные клиенты искали способы сэкономить деньги на своих расходах на облачные сервисы», — пишет газета.

Между тем доходы Alphabet оказались ниже ожиданий, поскольку доходы от рекламы упали лишь во второй раз в истории компании, частично из-за укрепления доллара США и сравнения с стремительным ростом годом ранее.

Кук заявил, что проблемы с цепочкой поставок в Китае, повлиявшие на поставки iPhone, были решены, добавив: «Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы можем добиться успеха».

— Мы сейчас находимся на том этапе, когда производство такое, какое нам нужно. Так что проблема осталась позади, — добавил он.

Но Кук спрогнозировал более мрачную оценку продаж компьютеров Apple Mac, предупредив, что, хотя компания «хорошо позиционируется» на рынке ПК, «в краткосрочной перспективе будет немного тяжело».

Несмотря на неутешительные прибыли и перспективы, Apple не объявила о сокращении рабочих мест или программе сокращения затрат, что делает ее единственной крупной технологической компанией, избежавшей массовых увольнений в то время, когда другие проводят значительные сокращения штата.

В интервью Financial Times финансовый директор компании Лука Маэстри заявил, что «активная база установленных устройств» Apple — количество используемых устройств — пересекло порог в 2 миллиарда по сравнению с 1,8 миллиарда лет назад.

- Это вдвое больше, чем семь лет назад, - сказал он.

Напомним, компания Apple, производитель цифровой электроники, намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков.