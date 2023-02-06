Представители малого и среднего бизнеса в Николаеве, вынужденные остановить работу из-за войны, могут получить помощь от международных партнеров.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он отметил, что в Николаев постепенно возвращаются жители, и им нужна работа.
Если вы вынуждены были остановить свое предприятие из-за войны и сейчас не можете по каким-либо причинам возобновить работу, заполните эту онлайн-форму.
Надо написать, какая поддержка вам необходима.
«Вместе с международными партнерами мы попытаемся помочь вам!», — написал мэр.
Напомним, в Министерстве экономики предлагают отменить 47% инструментов государственного регулирования - разрешений, лицензий, деклараций согласований - чтобы существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства.
Представители малого и среднего бизнеса в Николаеве, вынужденные остановить работу из-за войны, могут получить помощь от международных партнеров.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он отметил, что в Николаев постепенно возвращаются жители, и им нужна работа.
Если вы вынуждены были остановить свое предприятие из-за войны и сейчас не можете по каким-либо причинам возобновить работу, заполните эту онлайн-форму.
Надо написать, какая поддержка вам необходима.
«Вместе с международными партнерами мы попытаемся помочь вам!», — написал мэр.
Напомним, в Министерстве экономики предлагают отменить 47% инструментов государственного регулирования - разрешений, лицензий, деклараций согласований - чтобы существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства.