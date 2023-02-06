Представители малого и среднего бизнеса в Николаеве, вынужденные остановить работу из-за войны, могут получить помощь от международных партнеров.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он отметил, что в Николаев постепенно возвращаются жители, и им нужна работа.

Если вы вынуждены были остановить свое предприятие из-за войны и сейчас не можете по каким-либо причинам возобновить работу, заполните эту онлайн-форму.

Надо написать, какая поддержка вам необходима.

«Вместе с международными партнерами мы попытаемся помочь вам!», — написал мэр.

Напомним, в Министерстве экономики предлагают отменить 47% инструментов государственного регулирования - разрешений, лицензий, деклараций согласований - чтобы существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства.