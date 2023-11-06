Миколаївські енергетики мають достатні запаси матеріалів для відновлення пошкоджених електромереж Очакова та Куцурубської громади на випадок російських ударів по ним.

Про це в інтерв'ю «НикВести» повідомив виконуючий обовʼязки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків.

Він пояснив, що наразі йдеться про відновлення потенційно пошкоджених мереж до стану працездатності, а про повноцінне відновлення енергетичної інфраструктури Очакова та Куцурубської громади можна буде говорити вже після деокупації Кінбурнської коси.

— Ми, слава Богу, відігнали російські війська за Дніпро й на сьогодні не отримуємо ушкодження тими ж С-300, окрім Очакова. Для Очакова та Куцурубської громади — це суттєво. Там тривають обстріли — ситуація фактично не змінилася. Ніякого відновлення там, звичайно, робити ми поки не будемо. Нічого нового ми туди не ставитимемо поки не деокупуємо Кінбурнську косу. Проте запаси матеріалів там є, — сказав Вадим Данилків.

За його словами, тривалість відновлення пошкодженої ворогом енергоінфраструткури Очакова та Куцурубської громади може бути довша, у порівнянні з іншими громадами області.

— Готовність регіону повʼязана з діями ворога. Тобто якщо ми говоримо про Очаків чи Куцурубську громаду, то, звичайно, там ймовірність того, що люди будуть без світла вища. Тому що там пряма загроза, прямі обстріли, прямі знищення. Ми, звичайно, це зможемо відновити, але тривалість перерви може бути довша (у порівнянні з іншими громадами області, — прим.), — сказав він.

Нагадаємо, в Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла — неправдиві.

Водночас, підприємство «Миколаївобленерго» оновило графіки можливих відключень світла в області цієї зими та додало по три підчерги до кожної з трьох основних черг.

Також виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто.