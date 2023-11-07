У Вознесенському районі 140 людей отримали виплати від держави за пошкоджене або зруйноване житло за програмою «єВідновлення».

Про це під час брифінгу розповіла в.о. начальника Вознесенської райадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Загалом у районі було подано 146 заяв, із яких 140 вже розглянуті. Виконком Вознесенської міськради затвердив 120 заявок на виплати, сума яких становить 8,5 мільйонів гривень.

— 146 громадян вже звернулись по програмі «єВідновлення», 140 заяв розглянуто. З них виконком затвердив 120 заяв з виплатою на суму 8,5 мільйонів, – сказала Антоніна Шарата.

Також заявки на отримання компенсацій за повне відновлення майна подали жителі зруйнованого внаслідок ракетного удару пʼятиповерхового будинку, 13 з них отримали сертифікати на загальну суму майже 16 мільйонів гривень.

— Крім того, був пошкоджений 5 поверховий будинок в результаті ракетного обстрілу, він повністю відселений. З початку міська рада надала житло у своїх гуртожитках, зараз хто винаймає житло, хто у родичів перебуває. 14 сімей подались по програмі на повне відшкодування за зруйноване майно, і 13 з них отримали сертифікати на майже 16 мільйонів гривень, – резюмувала вона.

Нагадаємо, що Миколаївщина – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Відомо також, що в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновення».

Нагадаємо, що у селі Киселівка Первомайської ОТГ в Миколаївській області близько 60% жителів не мають документів, які б підтвердили їх право на будинок. Через це вони не можуть подати заявку на компенсацію від держави за пошкодження або руйнування, спричинені російськими обстрілами. Про це йдеться у статті «Киселівка. Чи є шанс на відновлення?» на «НикВести».