Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков закликав містян аналізувати причинно-наслідкові звʼязки мітингів щодо витрат бюджету міста.

Про це він сказав в ефірі телеканалу МАРТ.

На його думку, сьогоднішні мітинги щодо витрат бюджетів різних рівнів по усій території України «хтось організовує або якимось чином впливає». Оскільки, каже він, це питання підіймається у кінці бюджетного року, коли виділити кошти на незаплановані потреби важко.

— Чомусь так сталось, що ця акція відбувається саме зараз і у всіх громадах України. Це однозначно налаштовує на ту думку, що це хтось організовує або якимось чином впливає. Цієї акції не було на початку фінансового року, коли було легко все змінити і використати кошти. Коли ми маємо кінець фінансового року, то як би ми не хотіли – це певні сесійні процеси, тендерні закупівлі і ці кошти військові частини просто фізично не зможуть використати, — сказав Віталій Луков.

Віцемер також нагадав, що Верховна Рада незабаром ухвалить рішення забрати у громад військовий ПДФО: «Рада вже майже прийняла рішення за нас, забравши ці кошти на наступний рік. Нам не потрібно думати, давати чи не давати — їх вже немає. Й до того ж немає змісту вимагати зараз те, що вже й так вирішено».

Віталій Луков закликав миколаївців більше аналізувати причинно-наслідкові звʼязки мітингів й запевнив, що за використанням бюджетних коштів слідкують відповідні контролюючі органи.

— Тому я просив би і звертався би до людей, хто читає заклики у засобах масової інформації, Telegram-канали: будь ласка, проаналізуйте причинно-наслідкові звʼязки тих чи інших акцій і зробіть для себе висновок, чи варто робити зараз ті чи інші кроки. Якщо хтось бачить, що є незаконне використання коштів місцевим бюджетом, то для цього, повірте, є досить багато контролюючих органів. Вони, повірте, дуже активно контролюють наші видатки. Якби держава бачила і розуміла, що цих коштів їй не вистачає, то потрібно було б на початку фінансового року розібратися з цим питанням і не було б цих моментів. Тому давайте будемо виваженими. Ми дуже у важкий період живемо і кожна наша помилка може боляче вдарити по кожному з нас і по нашій країні загалом, — сказав він.

Раніше жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України. Мітингувальники вимагали направити гроші з бюджету міста на допомогу українській армії.

До цього Верховна Рада провалила голосування у другому читанні за законопроєкт, яким пропонувалось забрати у місцевих громад надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці.

Як відомо, в рамках підготовки закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Відповідний урядовий законопроєкт уже поданий до Верховної Ради.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Також ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.