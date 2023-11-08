В Румунії продовжують готувати навчальні центри для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пізніше такі бази створять і в Україні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і ефірі телемарафону, передає «Уніан».

Центри підготовки поступово забезпечують авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також двомісними навчально-бойовими літаками F-16.

«Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру», — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Бельгія відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у рамках військової допомоги у 2025 році. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.