В Румунії продовжують готувати навчальні центри для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пізніше такі бази створять і в Україні.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і ефірі телемарафону, передає «Уніан».
Центри підготовки поступово забезпечують авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також двомісними навчально-бойовими літаками F-16.
«Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру», — зазначив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що Бельгія відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у рамках військової допомоги у 2025 році. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.
Раніше стало відомо, що Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.
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В Румунії продовжують готувати навчальні центри для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пізніше такі бази створять і в Україні.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і ефірі телемарафону, передає «Уніан».
Центри підготовки поступово забезпечують авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також двомісними навчально-бойовими літаками F-16.
«Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру», — зазначив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що Бельгія відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у рамках військової допомоги у 2025 році. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.
Раніше стало відомо, що Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.