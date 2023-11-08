Економіка України почала відновлюватися, проте тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональний прогноз МВФ для Європи.

Як зазначається в огляді, на тлі атак на інфраструктуру України, що тривають, економіка почала відновлюватися на початку 2023 року. Експерти МВФ прогнозують загальне зростання на рівні 1-3% у 2023 році.

За даними МВФ, відновлення пояснюється підвищенням стійкості підприємств та домогосподарств під час війни, чому сприяло відновлення внутрішнього попиту та покращення споживчих та ділових настроїв. Валютний ринок залишався загалом стабільним, чому сприяла значна міжнародна фінансова підтримка.

«Попри нещодавні позитивні результати, тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив. Середньострокові перспективи залежать від результату війни, масштабів витрат на реконструкцію, повернення мігрантів, структурних реформ та перспектив вступу до ЄС», — йдеться у доповіді.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, що значно відрізняється від квітневого прогнозу Фонду на цей рік, який мав негативну динаміку на рівні «мінус» 3% для охопленої війною країни.