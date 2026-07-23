МВФ перерахував Україні другий транш у $690 млн

Корецький повідомив, що МВФ перерахував Україні другий транш у 690 мільйонів доларів. Фото: Укрнафта

У четвер 23 липня Україна отримала другий транш у розмірі 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах нової чотирирічної програми.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності країни та фінансування пріоритетних державних видатків.

Нова чотирирічна програма МВФ на 8,1 мільярда доларів була затверджена у лютому 2026 року. Вона розрахована до 2029 року та враховує оновлені макроекономічні й безпекові умови, в яких перебуває Україна.

Перший транш у межах цієї програми Україна отримала у березні 2026 року. Тоді МВФ перерахував 1,5 мільярда доларів.