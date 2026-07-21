 МВФ схвалив новий транш для України: найближчими днями надійдуть $690 млн

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Головна Новини Інциденти 9:10, 21 липня, 2026

МВФ схвалив новий транш для України: найближчими днями надійдуть $690 млн

Корецький повідомив, що Україна отримає від МВФ ще 690 мільйонів доларів. Фото: УкрнафтаКорецький повідомив, що Україна отримає від МВФ ще 690 мільйонів доларів. Фото: Укрнафта

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила черговий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Найближчими днями країна отримає черговий транш у розмірі 690 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами глави уряду, після надходження коштів загальний обсяг фінансування, яке Україна отримала від МВФ у межах програми EFF, сягне близько 2,2 мільярда доларів.

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Під час перегляду програми сторони погодили оновлені строки виконання структурних реформ і подальші кроки для реалізації домовленостей. Водночас у МВФ зазначили, що станом на кінець березня Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми, хоча реалізацію окремих структурних реформ було відтерміновано.

«Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу», — зазначив Сергій Корецький.

Нагадаємо, що у липні минулого року Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 мільйонів доларів.

Слід зазначити, що станом на початок липня 2024 року загальний борг України перед Міжнародним валютним фондом зріс до 13,85 мільярда доларів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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