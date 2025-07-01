Україна отримала черговий транш $500 млн від МВФ, — Шмигаль
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- Світлана Іванченко
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16:02, 01 липня, 2025
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Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 мільйонів доларів. Кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних потреб.
Про це у вівторок, 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він відзначив, що це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 мільярдів доларів.
— Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави, — написав Денис Шмигаль.
Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) з Україною, відкритою восени 2023 року.
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