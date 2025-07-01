Міжнародний валютний фонд. Фото: bank.gov.ua

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 мільйонів доларів. Кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Про це у вівторок, 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він відзначив, що це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 мільярдів доларів.

— Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави, — написав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) з Україною, відкритою восени 2023 року.