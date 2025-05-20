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МВФ розпочав з Україною перегляд програми розширеного фінансування

Міжнародний валютний фонд. Фото: bank.gov.uaМіжнародний валютний фонд. Фото: bank.gov.ua

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) з Україною, відкритою восени 2023 року.

Про це Радіо Свобода стало відомо від постійної представниці фонду Прішили Тофано.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України 8-го перегляду», — йдеться в заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.

Як повідомлялося, МВФ завершило сьомий перегляд програми EFF наприкінці березня цього року та виділила Україні восьмий транш 0,4 мільярда доларів.

На прохання України було переглянуто графік майбутніх траншів: дев’ятий в червні за результатами восьмого перегляду — з SDR0,60 мільярдів до SDR0,37 мільярдів, десятий наприкінці серпня — з SDR0,40 мільярдів до SDR0,33 мільярдів, одинадцятий на початку грудня — з SDR0,33 мільярдів  до SDR0,79 мільярдів, дванадцятий на початку березня-2026 — з SDR0,70 мільярдів до SDR0,93 мільярдів, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 залишено без змін — відповідно SDR0,75 мільярдів та SDR0,79 мільярдів.

Нагадаємо, що у березні цього року експерти Міжнародного валютного фонду представили оновлений негативний сценарій для України у випадку посилення війни. Згідно з прогнозами, економіка може демонструвати спад у 2025 та 2026 роках.

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