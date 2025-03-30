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МВФ прогнозує падіння економіки України у разі посилення війни

Експерти Міжнародного валютного фонду представили оновлений негативний сценарій для України. Фото: Getty ImageЕксперти Міжнародного валютного фонду представили оновлений негативний сценарій для України. Фото: Getty Image

Експерти Міжнародного валютного фонду представили оновлений негативний сценарій для України у випадку посилення війни. Згідно з прогнозами, економіка може демонструвати спад у 2025 та 2026 роках.

Про це йдеться у Меморандумі МВФ.

Сценарій передбачає, що бойові дії триватимуть до середини 2026 року, а погіршення ситуації розпочнеться у другому кварталі 2025-го.

«Шок матиме значний вплив на настрої бізнесу та домогосподарств, уповільнить процес повернення мігрантів, спричинить масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та часті вимкнення електроенергії порівняно з базовим сценарієм», — зазначається у документі.

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Відповідно до переглянутого сценарію, реальний ВВП України може скоротитися на 2% у 2025 році та на 0,5% у 2026 році. У післявоєнний період кількість повернених біженців буде нижчою за очікування базового сценарію, що призведе до уповільнення економічного зростання до 3,8% у 2027 році.

Сукупний дефіцит фінансування в негативному сценарії оцінюється в 162,9 мільярда доларів, що на 14,1 мільярда доларів вище базового прогнозу (148,8 мільярда доларів). Цей обсяг розрахований на весь час дії програми з МВФ (другий квартал 2023 року — перший квартал 2027 року).

Також зазначається, що скорочення зовнішньої економічної та військової підтримки може згодом підірвати і без того складну безпекову ситуацію, що призведе до більш слабких економічних показників і відкритих прогалин у фінансуванні, йдеться в документі.

«Втома від реформ і проблеми політичного консенсусу є вразливими місцями незалежно від розвитку війни», — зазначають у МВФ.

Негативний сценарій передбачає, що дисбаланс на валютному ринку знову з'явиться і збережеться протягом більш тривалого часу, враховуючи гірші показники експорту.

Нагадаємо, що українська влада в листі про наміри до МВФ взяла на себе зобов’язання підвищувати пенсії виключно шляхом щорічної індексації. Ніяких додаткових виплат, нових спецпенсій, зниження пенсійного віку також не буде.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ пообіцяла поступово підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги, але зважаючи на соціальні умови.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна матиме короткий часовий проміжок від початку режиму припинення вогню до укладення угоди про завершення війни з Росією. Це пов'язано з тим, що РФ може порушувати домовленості.

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