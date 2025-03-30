МВФ прогнозує падіння економіки України у разі посилення війни

Експерти Міжнародного валютного фонду представили оновлений негативний сценарій для України. Фото: Getty Image

Експерти Міжнародного валютного фонду представили оновлений негативний сценарій для України у випадку посилення війни. Згідно з прогнозами, економіка може демонструвати спад у 2025 та 2026 роках.

Про це йдеться у Меморандумі МВФ.

Сценарій передбачає, що бойові дії триватимуть до середини 2026 року, а погіршення ситуації розпочнеться у другому кварталі 2025-го.

«Шок матиме значний вплив на настрої бізнесу та домогосподарств, уповільнить процес повернення мігрантів, спричинить масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та часті вимкнення електроенергії порівняно з базовим сценарієм», — зазначається у документі.

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Відповідно до переглянутого сценарію, реальний ВВП України може скоротитися на 2% у 2025 році та на 0,5% у 2026 році. У післявоєнний період кількість повернених біженців буде нижчою за очікування базового сценарію, що призведе до уповільнення економічного зростання до 3,8% у 2027 році.

Сукупний дефіцит фінансування в негативному сценарії оцінюється в 162,9 мільярда доларів, що на 14,1 мільярда доларів вище базового прогнозу (148,8 мільярда доларів). Цей обсяг розрахований на весь час дії програми з МВФ (другий квартал 2023 року — перший квартал 2027 року).

Також зазначається, що скорочення зовнішньої економічної та військової підтримки може згодом підірвати і без того складну безпекову ситуацію, що призведе до більш слабких економічних показників і відкритих прогалин у фінансуванні, йдеться в документі.

«Втома від реформ і проблеми політичного консенсусу є вразливими місцями незалежно від розвитку війни», — зазначають у МВФ.

Негативний сценарій передбачає, що дисбаланс на валютному ринку знову з'явиться і збережеться протягом більш тривалого часу, враховуючи гірші показники експорту.

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