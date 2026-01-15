 Глава Міжнародного валютного фонду 15 січня приїхала до Києва

  • четвер

    15 січня, 2026

  • -5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -5.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва

Зустріч Володимира Зеленського з Крісталіною Георгієвою в Нью-Йорку у вересні 2025 року. Фото: Офіс президентаЗустріч Володимира Зеленського з Крісталіною Георгієвою в Нью-Йорку у вересні 2025 року. Фото: Офіс президента

Вранці у четвер 15 січня до Києва прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона проведе переговори на високому рівні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, під час візиту Георгієва планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, премʼєр-міністром Юлією Свириденко, головою Національного банку України Андрієм Пишним, а також із керівниками українських підприємств.

Реклама

Reuters зазначає, що деталі поїздки тримали в таємниці з міркувань безпеки. Востаннє Крісталіна Георгієва відвідувала Україну у лютому 2023 року.

У листопаді Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної кредитної програми на суму 8,2 мільярда доларів. Вона передбачає виконання низки умов, зокрема ухвалення бюджету та забезпечення фінансових гарантій від міжнародних партнерів.

У Міжнародному валютному фонді заявляють, що Україна досягла прогресу у виконанні умов програми. Раду директорів можуть розглянути це питання протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, що у липні минулого року Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 мільйонів доларів.

Слід зазначити, що станом на початок липня 2024 року загальний борг України перед Міжнародним валютним фондом зріс до 13,85 мільярдів доларів.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що Україна менш готова до миру, ніж Росія
За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий
Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий
Трамп заявив, що Україна менш готова до миру, ніж Росія

Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

У Львові російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері