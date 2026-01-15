Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва

Зустріч Володимира Зеленського з Крісталіною Георгієвою в Нью-Йорку у вересні 2025 року. Фото: Офіс президента

Вранці у четвер 15 січня до Києва прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона проведе переговори на високому рівні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, під час візиту Георгієва планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, премʼєр-міністром Юлією Свириденко, головою Національного банку України Андрієм Пишним, а також із керівниками українських підприємств.

Reuters зазначає, що деталі поїздки тримали в таємниці з міркувань безпеки. Востаннє Крісталіна Георгієва відвідувала Україну у лютому 2023 року.

У листопаді Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої домовленості щодо чотирирічної кредитної програми на суму 8,2 мільярда доларів. Вона передбачає виконання низки умов, зокрема ухвалення бюджету та забезпечення фінансових гарантій від міжнародних партнерів.

У Міжнародному валютному фонді заявляють, що Україна досягла прогресу у виконанні умов програми. Раду директорів можуть розглянути це питання протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, що у липні минулого року Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 мільйонів доларів.

Слід зазначити, що станом на початок липня 2024 року загальний борг України перед Міжнародним валютним фондом зріс до 13,85 мільярдів доларів.