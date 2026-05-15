МВФ направить місію до України для перевірки економічних реформ

Місія МВФ найближчими тижнями відвідає Україну для оцінки реформ.

Представники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибудуть до України, щоб оцінити виконання економічних реформ у межах кредитної програми на 8,1 мільярда доларів.

Про це заявила речниця фонду Джулі Козак, повідомляє Reuters.

Нову кредитну програму для України МВФ затвердив у лютому. У червні її мають переглянути, щоб визначити, чи виконує Україна погоджені умови та цілі.

За словами Джулі Козак, Україні необхідно збільшувати внутрішні джерела фінансування для покриття значних бюджетних потреб поряд із міжнародною допомогою, яку держава отримує після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У фонді вважають, що українська влада має розширити податкову базу та скоротити частку тіньової економіки, яка, за оцінками МВФ, становить близько 45% валового внутрішнього продукту.

Також у межах програми сторони обговорюватимуть податкові питання, зокрема можливе запровадження ПДВ на дешеві міжнародні посилки та податків для ФОПів.

Водночас речниця МВФ не повідомила, чи готовий фонд пом’якшити умови кредитної програми для України.

Нагадаємо, що у липні минулого року Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 мільйонів доларів.

Слід зазначити, що станом на початок липня 2024 року загальний борг України перед Міжнародним валютним фондом зріс до 13,85 мільярда доларів.