За цей рік Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївській 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді допомогу на 34 мільйони 919 тисяч 723 гривні.
Про це проінформували в Службі зв’язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.
За 2023 рік військові отримали:
А ще Фонд передав миколаївським десантникам зброю. Фонд «Повернись живим» відвантажив 79-й бригаді 72 кулемети калібру 7,62-мм і 30 ручних гранатометів ATGL-L3, придбаних за кордоном.
Нещодавно журналісти показали, як миколаївські десантники тримають Мар’їнку.
Раніше десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали кадри знищення ворожого розвідувального безпілотника «SuperCam».
Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи бійців миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
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За цей рік Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївській 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді допомогу на 34 мільйони 919 тисяч 723 гривні.
Про це проінформували в Службі зв’язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.
За 2023 рік військові отримали:
А ще Фонд передав миколаївським десантникам зброю. Фонд «Повернись живим» відвантажив 79-й бригаді 72 кулемети калібру 7,62-мм і 30 ручних гранатометів ATGL-L3, придбаних за кордоном.
Нещодавно журналісти показали, як миколаївські десантники тримають Мар’їнку.
Раніше десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали кадри знищення ворожого розвідувального безпілотника «SuperCam».
Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи бійців миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.