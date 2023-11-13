За цей рік Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївській 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді допомогу на 34 мільйони 919 тисяч 723 гривні.

Про це проінформували в Службі зв’язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

За 2023 рік військові отримали:

58 квадрокоптерів;

30 радіостанцій;

31 одиницю денної оптики;

70 планшетів;

46 ноутбуків;

32 генератори;

55 зарядних станцій.

А ще Фонд передав миколаївським десантникам зброю. Фонд «Повернись живим» відвантажив 79-й бригаді 72 кулемети калібру 7,62-мм і 30 ручних гранатометів ATGL-L3, придбаних за кордоном.

Нещодавно журналісти показали, як миколаївські десантники тримають Мар’їнку.

Раніше десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали кадри знищення ворожого розвідувального безпілотника «SuperCam».

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи бійців миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.