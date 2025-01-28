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Миколаївські десантники показала удари дронами по російським військовим на Донеччині

Миколаївська 79 окрема десантно-штурмова бригада продемонструвала, як завдає ударів дронами по російських військових і їхній техніці на Донеччині.

Відповідне відео опубліковала пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

«Таврійські десантники влаштували окупантам справжню «двіжуху» — саме таку, як і хотів диктатор путін. На цих кадрах — енергійний дронобомбінг загарбників та їхньої техніки на полях нашої Донеччини. Один з росіян проявив неабияку хоробрість і вирішив збити ударний дрон зі свого «калаша», але виграти дуель йому не судилось: 1:0 на користь пілота 79-ки», – зазначили у пресслужбі бригаді.

Нагадаємо, двоє військових миколаївської 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон 14 російських військових.

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