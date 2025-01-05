Миколаївські десантники взяли в полон 14 окупантів

Двоє військових миколаївської 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон 14 російських військових.

Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

«Штурмова група 79 ОДШБр підходить впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику вдало відпрацювали пілоти ударних дронів — після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штурмовики змогли проникнути до ворожого бліндажу і примусити окупантів здатися.

«Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості — вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж. Перелякані окупанти тут же кидають зброю і піднімають руки. На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть — і наші десантники їм не відмовили», – зазначили у пресслужбі бригаді.