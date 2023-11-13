Оновлено 15:35. Виправлено порівняльні розрахунки вартості автівок на офіційному сайті дистриб'ютора автомобілів і мототехніки Suzuki та їх заявленої у тендері ціни. Виправлено порівняльні розрахунки вартості автівок на офіційному сайті дистриб'ютора автомобілів і мототехніки Suzuki та їх заявленої у тендері ціни.



Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Відповідно до технічної документації, підприємство збирається купити п'ять автівок Suzuki Vitara 1.6 AT 4WD GL+ та дві автівки Suzuki Vitara 1.6 AT 2WD GL «для перевезення працівників», а також одну спеціалізовану автівку Suzuki S-CROSS 1.4L BOOSTERJET 6 MT 2WD GL.

Підрядник повинен поставити комунальному підприємству автомобілі до 31 січня 2024 року. Наразі триває процес подання тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 21 листопада.

Варто зазначити, що на офіційному сайті дистриб'ютора автомобілів і мототехніки Suzuki ціна за модель S-cross складає 828 тисяч 900 гривень, за модель Vitara GL— 729 тисяч 900 гривень, а Vitara GL+ — 880 тисяч гривень. Таким чином, згідно цін на офіційному сайті, вартість восьми автівок складає 6 мільйонів 688 тисяч 700 гривень, що на 455 тисяч 300 гривень дешевше заявленої у тендері ціни.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» має намір придбати 511 саджанців дерев та 16 тисяч 420 кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці.

Згодом на бюджетній комісії Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень, за які планують висаджувати нові дерева та кущі у місті.

Також відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» з січня по вересень 2023 року витратило на утримання об’єктів благоустрою 14,9 мільйонів гривень.