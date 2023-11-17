Завод з виробництва сталевих модулей, який планує побудувати на Миколаївщині корейська корпорація Posco, виготовлятиме конструкції, що використовуватимуть для відбудови житла і підприємств.

Про це в ефірі телеканалу «Апостроф TV» розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Він зазначив, що Posco International вже мало зустрічі на рівні профільних міністерств, щоб у майбутньому отримати необхідні для будівництва погодження.

— Це виробництво модульних будівель, щоб можна було швидше відновлювати наше житло, виробництво і багато чого. Вони дуже технологічні. Проговорювалися деталі, вони підтвердили свої наміри. 22-24 числа в Південній Кореї буде відбуватися велика зустріч по відновленню України, де буде наше МЗС, Міністерство інфраструктури, та збирається бізнес корейський, щоб обговорити можливості для інвестування, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 листопада, відповідний Меморандум про співпрацю підписали начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та генеральний директор Posco International Джонґ Так.