Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков провів зустріч з учасниками акції «Гроші на ЗСУ», які вимагають міську владу направляти більше коштів на потреби армії.

Зустріч відбулася у будівлі адміністрації Центрального району Миколаєва, повідомляє кореспондент «НикВести».

Як відомо, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Активісти обурені тим, що у Миколаєві під час дії воєнного стану витрачаються кошти на ремонт доріг, укладання тротуарів, інші роботи з благоустрою та різного роду закупівлі, зокрема компʼютерної техніки, квітів та продукції для нагородження. Вони вимагають місцеву владу перенаправити усі кошти з недоцільних, на їхню думку, тендерів на потреби української армії.

Віталій Луков натомість наголосив, що Миколаїв систематично допомагає ЗСУ і є одним з міст України яке надає найбільшу фінансову підтримку армії.

— Ми вважаємо, що усі ці тендери злочинні, ніхто не розуміє навіщо ці квіточки, навіщо ці автомобілі, навіщо ця плитка. Як ми можемо на це вплинути? Для чого це, продукція для відзначення та нагородження, букети. Кого ви нагороджуєте увесь час. Там ще є годинники з гравіюванням, — запитали активісти.

Перший заступник міського голови пояснив учасникам акції, що є певні роботи з благоустрою, які навіть за бажання місто уникнути не може, зокрема роботи з вуличного освітлення, нанесення розмітки тощо.

Стосовно продукції для привітань та нагороджень Віталій Луков зазначив, що сьогодні військові потребують не тільки фінансової підтримки.

— Я нещодавно їздив до нашої 125 бригади, запитував у хлопців, що потрібно до зими і передав від громади міста термочашки. Так, є годинники для військових і навіть на них є черга. Зараз буде день Збройних сил, потрібно відвідати військові частини та привітати їх, вони хочуть уваги не тільки матеріальної. Також це нагороди за оборону Миколаєва, — сказав він.

За словами Віталія Лукова станом на сьогодні у Миколаєві задоволені усі запити від військових на адресу міськради.

Нагадаємо, подібні акції «Гроші на ЗСУ» також відбулися у Вознесенську та Первомайську. 30 жовтня під Вознесенською міськрадою зібралося близько 100 людей, які принесли плакати з написами: «Дрони, а не асфальт», «Коли на твою хату нападають її не білять, а захищають», «Тротуари та дороги після Перемоги» та інші. Також учасники акції скандували: «Гроші на ЗСУ».

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії також пройшов мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.