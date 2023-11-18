Компанія Meta Platforms запустила дві нові функції для редагування відео та зображень на базі штучного інтелекту, які можна використовувати для публікації в Instagram або Facebook.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в блозі компанії.

Перший інструмент називається Emu Video, він перетворює текст у відеоролики з більш високою роздільною здатністю.

Інший, Emu Edit, дозволяє користувачам легко змінювати або редагувати відео за допомогою текстових підказок.

Emu Edit здатний виконувати редагування у вільній формі за допомогою інструкцій, що охоплюють такі завдання, як локальне та глобальне редагування, видалення та додавання фону, перетворення кольору та геометрії, виявлення та сегментація та багато іншого.

Нові інструменти є розвитком моделі Emu, яка генерує зображення у відповідь текстові підказки. Emu лежить в основі технології генеративного штучного інтелекту та деяких інструментів редагування зображень штучного інтелекту для Instagram, які дозволяють зробити фотографію та змінити її візуальний стиль чи тло.

Раніше материнська компанія Facebook, Meta, заборонила політичним рекламодавцям використовувати свої нові рекламні продукти на основі штучного інтелекту, щоб запобігти поширенню дезінформації.