Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим службовим особам.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Наразі підозрюються шість осіб:

голова Держспецзв’язку

заступник голови Держспецзв’язку;

гендиректор держпідприємства «Українські спеціальні системи»;

співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми);

працівник однієї з цих компаній.

Їм інкримінують порушення частини 5 статті 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію, підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 мільйона гривень.

Різницю цих коштів, а саме понад 62 мільйона гривень, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру у розтраті майже 1 мільярда гривень на постачанні для Збройних сил України непридатної військової форми.