Колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру у розтраті майже 1 мільярда гривень на постачанні для Збройних сил України непридатної військової форми.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишній заступник міністра оборони, який обіймав цю посаду з 2021-го по 2023 рік, за попередньою змовою зі своїм підлеглим, т. в. о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони, у червні 2022 року створили умови для придбання міністерством військового майна без проведення його випробовування у лабораторних умовах, а лише поверхнево — за його зовнішнім виглядом.

Ця спрощена форма надалі була використана міністерством для укладення контрактів з турецьким підприємством на постачання неякісної зимової форми військового одягу: курток та штанів вітровологозахисних для військовослужбовців Збройних сил України, які не відповідали технічним умовам, на загальну суму близько мільярда гривень.

В результаті виконання умов контрактів державні кошти в особливо великих розмірах були перераховані на рахунки турецької фірми, а для потреб ЗСУ поставлено неякісну форму.

Зазначена форма надалі була поставлена на облік та видана у війська.

«Це позбавило Міноборони можливості вжити повноцінних заходів представницького характеру до ненадійних представників щодо відшкодування заподіяних збитків у повному обсязі в результаті такої поставки», — йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомлялося раніше у розслідуванні ZN.ua, у 2022 році Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Однак з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні або ж з поганої тканини, оскільки їхня вага значно відрізнялася від ваги зимових курток. Більш того, ціна зросла втричі, поки товар їхав в Україну. Зокрема, 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворилися на 4900 курток за 421 тисячу доларів.

Пізніше виявилося, що на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Нагадаємо, раніше Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі вищими цінами.

Тоді міністр оборони Олексій Резніков заявив, що яйця по 17 за штуку Міноборони не закуповувало і не планує.

Влітку Державна аудиторська служба підтвердила, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ за завищеною ціною - 17 гривень за штуку.