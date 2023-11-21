Верховна Рада на засіданні 21 листопада ухвалила в другому читанні законопроєкт про додаткове оподаткування банків № 9656д.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Проєкт закону підтримали 229 народних депутатів.

За словами Ярослава Железняка, до другого читання в законопроєкт було внесено такі зміни:

ставка податку на прибуток за 2023 рік становитиме 50%;

в наступні роки починаючи з 2024 — 25%.

«За розрахунком Мінфіну це принесе тільки за 2023 рік 24-25 мільярдів гривень. Далі це 6-7 мільярдів», — додав депутат.

раніше повідомлялося, що за три квартали 2023 року українські банки загалом отримали прибуток 109,85 мільярда гривень. Це вже в 1,4 рази більше, аніж заробітки українських фінустанов за весь відносно мирний 2021 рік — 77,53 мільярдів гривень.