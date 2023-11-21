Адміністрація центрального району Миколаєва оголосила тендер на поточний ремонт дорожнього покриття вздовж трьох кварталів вулиці Кутузова.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Мова йде про ділянку від вулиці Веселинівської до провулка Очаківського. На це замовник збирається витратити 2 мільйона 86 тисяч 268 гривень.

Відповідно до тендерної документації, площа ремонту складає 1310 квадратних метрів. Згідно з даними Google Maps протяжність ділянки близько 240 метрів.

Проведення аукціону заплановано на 29 листопада. Переможець тендеру має виконати роботи до 25 грудня цього року.

Нагадаємо, раніше адміністрація Інгульського району Миколаєва оголосила тендер на капітальний ремонт дороги по вулиці Баштанській за 18,7 мільйонів гривень.

Також до 8 грудня мають виконати ремонт ділянки вулиці Пушкінської за 11 мільйонів 26 тисяч 714 гривень.