В Україні незабаром запустять «Армію роботів» і «Армію РЕБ», спрямовану на можливість залучити різних підприємців для масштабування інноваційних розробок.

Про це заявив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на ForbesTech-2023, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Скоро запустимо «Армію роботів», «Армію РЕБ». Ми будемо спиратися на нашу ідеологію — відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти», — зазначив Михайло Федоров.

Віцепрем’єр наголосив, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, але й вміти їх масштабувати.

Нагадаємо, «Армія дронів» передала більше 2 тисяч українських безпілотників Силам оборони України. Генштаб розподілить та передасть дрони на найгарячіші ділянки фронту.